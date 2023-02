Max Verstappen is in zijn nopjes met de RB19, de wagen waarmee de Nederlander dit seizoen voor de derde keer op rij wereldkampioen hoopt te worden.

De Red Bull-coureur kwam zaterdag niet meer in actie tijdens de pre-seasontest, maar had genoeg gezien. “Ten opzichte van vorig jaar is het een stuk beter”, aldus Verstappen tegen Viaplay. “Vorig jaar vond ik het veel lastiger om de ronden aan elkaar te knopen en dat komt natuurlijk ook doordat die auto veel te zwaar was en dan krijg je niet echt een goed gevoel aan de voorkant.”

