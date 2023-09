Langzaamrijdend verkeer, bijna stilstaand zelfs. Daar had Max Verstappen tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van Singapore even geen zin in. En dus slalomde de tweevoudig wereldkampioen als Alberto Tomba in z’n beste dagen langs de concurrenten. Een voorbode van hectische taferelen tijdens de kwalificatie?

Nieuws, achtergronden, historie, tijdschema: hier lees je alles over de Singapore GP

Bekijk de video van Viaplay: