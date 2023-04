Max Verstappen reageerde in Q2 van de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië adequaat toen een vogeltje rustig de baan overstak. Een snelle draai aan zijn stuur voorkwam dierenleed en schade aan zijn auto. Voor de coureurs is het met het oog op de race van morgen (Start: 07.00 uur Nederlandse tijd) te hopen dat het vogeltje zijn lesje heeft geleerd. Bekijk hieronder nog even de beelden terug.

