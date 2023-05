Zondag staat de Grand Prix van Monaco op het programma, maar wat gebeurde er vorig jaar alweer allemaal? Eerst was er op zaterdag de veelbesproken crash van Sergio Pérez in de kwalificatie, waarvan Max Verstappen de dupe werd en waardoor Charles Leclerc pole position in de schoot kreeg geworpen. Een dag later werd de Monegask van Ferrari echter door zijn eigen team in de wielen gereden. Sergio Pérez profiteerde optimaal.

Zie hieronder nog eens de samenvatting van de GP van Monaco 2022.

Zie hieronder ook de video van de crash van Sergio Pérez in de kwalificatie.