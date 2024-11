Met zijn vierde wereldtitel op rij schaart Max Verstappen zich in een illuster rijtje, samen met Alain Prost en Sebastian Vettel. Bekijk hier nog eens de kampioensraces van Max Verstappen in 2021, 2022 en 2023: de historische apotheose met Lewis Hamilton in Abu Dhabi, een wereldtitel met vraagtekens in Japan en champagne op zaterdag in Qatar.

Video: De wereldtitels van Max Verstappen 2021, 2022 en 2023

2021: Historische apotheose in Abu Dhabi

2022: Onduidelijkheid rondom titel in Japan

2023: Wereldkampioen op zaterdag in Qatar

