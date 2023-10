Max Verstappen kan in Qatar voor de derde keer op rij wereldkampioen worden en daarmee een bijzondere trilogie voltooien. Als opwarmertje voor Qatar hieronder nog even de spectaculaire onknopingen van de WK-strijd in 2021 en 2022 in respectievelijk Abu Dhabi en Japan. Kijk en geniet…

Abu Dhabi 2021 zal de geschiedenis ingaan als de spannendste onknoping in de geschiedenis van de Formule 1. Zie hieronder nog eens de beelden van Viaplay.

Zie hieronder de video van de Grand Prix van Japan 2022, waarin Max Verstappen eveneens op bijzondere wijze zijn wereldtitel prolongeerde.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie lees je alles over de constructeurstitel van Red Bull en blikken we vooruit op de volgende race in Qatar, waar Max Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren. En natuurlijk nog veel meer nieuws en achtergronden over de Formule 1, zoals:

Verstappen schenkt Red Bulls dreamteam een nieuwe hoofdprijs

Reportage: Nieuwkomer Liam Lawson, een klassieke kiwi

Bij oud-coureur Davide Valsecchi is de lach nooit ver weg

Logan Sargeant wil een blijvertje worden in de Formule 1

Hoe F1-teams de regels én de vleugels buigen

Tiffany Cromwell en Valtteri Bottas, een goed stel

Historie: Japanse flops in de Formule 1

Columns Graham Watson en Amber Brantsen

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de Grands Prix