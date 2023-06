Max Verstappen bewaart goede herinneringen aan Circuit de Catalunyua bij Barcelona. Hij won er in 2016 zijn eerste Grand Prix in dienst van Red Bull en ook vorig jaar eindigde hij op de bovenste trede van het podium. Wat er vorig jaar allemaal gebeurde tijdens de race in Spanje? Kijk hieronder nog eens de samenvatting van de Grand Prix van Spanje 2022.

