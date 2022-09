Jos Verstappen heeft de vierde plaats veroverd in de Hellendoorn Rally, de grootste rally van Nederland. Het was voor Verstappen zijn tweede rallyoptreden in korte tijd.

De ex-Formule 1-coureur en zijn co-piloot Harm van Koppen hadden in Hellendoorn hun gebruikelijke Citroën C3 Rally2 tot hun beschikking. Na de eerste dag stond Verstappen vijfde in de tussenstand, op dag twee klom hij op naar de vierde positie in de eindrangschikking.

De Hellendoorn Rally telde in totaal zestien proeven. Verstappen verheugde zich er vooraf al op. “Het is een mooie rally met uitdagende stages”, vertelde hij op Verstappen.com, met Verstappen senior die onder de teamnaam Verstappen.com Racing in de rallysport uitkomt.

De vijftigjarige Verstappen kreeg de smaak van het rallyrijden een paar jaar geleden te pakken. Sindsdien heeft hij enkele rally’s gereden, waaronder eind augustus de Ypres Rally in het Belgische Ieper. Deze rally is onderdeel van het WRC (Wereldkampioenschap Rally), waarin Verstappen in de WRC2, de tweede klasse, uitkwam. Verstappen wil dit jaar nog meer rally’s gaan rijden.