Vijf plekken gridstraf voor Russell na negeren gele vlaggen

Williams-coureur George Russell had zich als vijftiende gekwalificeerd voor zijn thuisrace op Silverstone, maar heeft een gridstraf van vijf plekken opgelegd gekregen voor het negeren van gele vlaggen.

Russell hield in de ogen van de wedstrijdleiding niet genoeg in op het moment dat zijn teamgenoot Nicholas Latifi aan het eind van Q1 spinde. Russell zelf riep kort daarop nog over de radio dat hij toch echt had ingehouden, maar de stewards vonden dit ‘niet significant genoeg’.

Een bijkomende oorzaak voor de straf is dat wedstrijdleider Michael Masi de coureurs en teams voorafgaand dit weekend heeft ingelicht dat er onder geel geen relevante rondetijd mag worden neergezet.

Waar Russell straf heeft gekregen, zijn een aantal andere coureurs goed weggekomen. Esteban Ocon kreeg geen straf voor het hinderen van Kimi Räikkönen, Charles Leclerc ontsnapte aan straf voor een unsafe release toen hij in de pits op het pad van Lance Stroll kwam, en Stroll zelf heeft evenmin straf gekregen toen hij in Daniel Ricciardo’s pad de baan op werd gestuurd. Alpha Tauri’s Daniil Kvyat heeft wel vijf plekken straf gekregen voor een versnellingsbakwissel.