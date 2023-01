Op 24 februari kunnen Formule 1-fans weer kijken naar een nieuw seizoen van de Netflix-documentaireserie Drive to Survive. De serie volgt het bekende recept en geeft dus een kijkje achter de schermen van de Formule 1-teams.

Het is alweer het vijfde seizoen van de populaire Netflix-documentaireserie, die in 2019 begon en de coureurs in het seizoen 2018 op de voet volgde. Drive to Survive heeft sindsdien veel nieuwe fans naar de Formule 1 getrokken, met name in de Verenigde Staten.

Net als voorgaande seizoenen geven de camera’s van Netflix een kijkje achter de schermen van de Formule 1-teams. Dit keer werkt ook tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen mee. De Nederlandse Red Bull-coureur schitterde in het vorige seizoen van Drive to Survive door afwezigheid. Hij was het niet eens met de manier waarop coureurs neergezet werden en daardoor ook neppe rivaliteiten werden gecreëerd. Verstappen gaf vorig jaar al aan dat hij ‘meer te zien’ zou zijn in het vijfde seizoen van de serie.

Het vijfde seizoen is nog zeker niet het laatste seizoen van Drive to Survive: Netflix heeft een deal met de Formule 1 om ook een zesde seizoen te produceren. Opnames voor dat zesde seizoen zullen in het nieuwe Formule 1-seizoen beginnen.

Bekijk hier de teaser van seizoen vijf van Drive to Survive:

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.