Coureur en onderneemster Laura Villars onthult haar motivatie om mee te doen aan de verkiezingen voor het FIA-voorzitterschap in 2025. De Zwitserse kondigde deze week aan zich als eerste vrouw ooit kandidaat te stellen voor de belangrijkste positie binnen het bestuursorgaan, en daagt zo onder meer huidig voorzitter Mohammed Ben Sulayem uit. ‘Mijn prioriteit ligt bij vrouwen én jonge coureurs zonder geld in de autosport’, licht Villars alvast een tipje van de sluier van haar aankomende manifest.

Laura Villars schreef afgelopen donderdag geschiedenis door zich als eerste vrouw kandidaat te stellen voor het FIA-voorzitterschap. De Zwitserse neemt het op tegen huidig voorzitter Mohammed Ben Sulayem en voormalig FIA-steward Tim Mayer. Villars is zelf ook coureur – ze komt uit in de Ligier European Series – en onthult dat haar eigen ervaringen in de autosport haar ook motiveren om een gooi te doen naar het voorzitterschap.

“Ik ben ook autocoureur en heb veel meegemaakt tijdens races en in de FIA-clubs”, steekt Villars van wal tegenover PlanetF1. “Voor mij was het heel belangrijk om te laten zien hoe moeilijk het soms is voor clubs. En ik wilde echt sterker worden als vrouw. Ik denk dat dit een goed moment is, gezien alles wat er gaande is in de autosport, en ook gezien wat Susie Wolff heeft gedaan met de F1 Academy.” Wolff staat sinds 2023 aan het hoofd van de F1 Academy, een speciale opstapklasse voor vrouwelijke coureurs.

Vrouwen in de autosport

Voor Villars was ondertussen de tijd rijp om mee te doen aan de verkiezingen van de FIA. “Mijn prioriteit, ook in mijn toekomstige manifest, zal liggen bij vrouwen in de autosport”, vervolgt de Zwitserse coureur. “En ook bij alle jonge coureurs die geen geld hebben om verder te komen. Er zijn heel veel getalenteerde mensen geweest die niet verder konden komen in de autosport, vooral vrouwen. Ik ben coureur en heb een aantal obstakels moeten overwinnen. Omdat ik een vrouw ben en geen sponsor kon vinden. Het was moeilijker, omdat sponsoren weten dat het dan veel moeilijker is om in de Formule 1 te komen.”

“Ik wil echt een inspiratiebron voor de nieuwe generatie en heel transparant zijn”, besluit Villars. “Dit is grotendeels mijn programma.” De Zwitserse maakt haar complete programma, inclusief haar medekandidaten voor onder meer de posities van vicevoorzitters, in de komende dagen bekend.

