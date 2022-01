De lange stilte van de kant van Lewis Hamilton sinds de Grand Prix van Abu Dhabi is volgens oud-Formule 1-coureur Jacques Villeneuve een teken dat de Brit zich probeert te distantiëren van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Hamilton leek in Abu Dhabi op koers om zijn achtste wereldtitel binnen te slepen, maar dankzij een crash van Nicholas Latifi en een safety car kreeg Max Verstappen dé kans om de aanval in te zetten bij de Brit. In de laatste ronde van de race verschalkte de Nederlander Hamilton, waarmee hij zijn eerste wereldtitel veroverde. Het verloop van die race liet een vieze nasmaak achter bij Mercedes én Hamilton, die niets meer van zich heeft laten horen. Die stilte heeft volgens oud-Formule 1-coureur Jacques Villeneuve wel een reden.

“Ik zie die stilte als een manier om zich te distantiëren van Wolff”, zegt Villeneuve tegen Gazzetta dello Sport. “Je kan in stijl verliezen, maar in plaats daarvan gedroeg Toto zich als iemand die Monopoly speelt en het bord omgooit omdat hij verliest”, windt de Canadees er geen doekjes om.

Lees ook: Wolff: ‘Geen beslissing mag de regels breken omwille van de show’

“Hij [Wolff] heeft imagoschade geleden en Hamilton is gevoelig over deze kwestie omdat hij nadenkt over zijn toekomst in Amerika, misschien in Hollywood”, vervolgt Villeneuve. “Het hangt ervan af hoe goed de nieuwe Mercedes is, of het makkelijk zal zijn om te winnen of niet. Lewis is ook een beetje moe. Hij heeft rustige seizoenen gehad na het afscheid van Nico Rosberg en hij wil zeker niet weer een seizoen zoals vorig jaar meemaken.”

“Hij dacht dat hij makkelijk records kon breken en dat was niet het geval, en als je dan zo’n titel verliest, is het alsof je een diamant in je hand hebt en die van je afgepakt wordt. Het doet veel meer pijn dan wanneer Verstappen de hele race aan de leiding had gereden”, besluit Villeneuve.