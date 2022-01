Mercedes-teambaas Toto Wolff wil actie zien van de FIA na de controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi. Hij hoopt dat het niet alleen bij woorden blijft en benadrukt dat de Formule 1 niet mag freestylen met het regelboek: “Geen enkele beslissing mag de regels breken omwille van de show.”

Het is alweer ruim een maand geleden dat Max Verstappen in Abu Dhabi na een knotsgekke slotfase de nieuwe wereldkampioen werd. De Nederlander profiteerde van een late safety car, maakte een pitstop en kon in de allerlaatste ronde concurrent Lewis Hamilton inhalen en de Brit van zijn achtste titel afhouden. De gang van zaken in Abu Dhabi leidde tot grote onvrede bij Mercedes, dat dreigde met een beroepszaak maar daar van af zag toen de FIA aankondigde met een ‘gedetailleerde analyse’ zou komen. Hamilton heeft sinds die race niks meer van zich laten horen. Mercedes-teambaas Toto Wolff herhaalt nog eens dat het lang zal duren voordat zowel hij als Hamilton het verwerkt zullen hebben.

“Het zit heel diep”, zegt Wolff tegen Auto, Motor und Sport. “Lewis, ik en het hele team zijn gedesillusioneerd. We houden van deze sport omdat het eerlijk is. De stopwatch liegt nooit. Maar als we het fundamentele principe van eerlijkheid doorbreken en de stopwatch niet langer relevant is, dan twijfel je aan deze sport. Dat al het werk, bloed, zweet en tranen van je afgenomen kunnen worden. Het zal een lange tijd duren om dat te verwerken. Ik denk niet dat we er ooit overheen komen, vooral Lewis als een coureur. We kunnen op zijn minst proberen, samen met de FIA, om het in de toekomst beter te doen.”

Wolff hoopt vooral dat het niet alleen maar bij woorden van de FIA blijft. “Ik verwacht daden, niet alleen maar woorden”, benadrukt hij. “We kunnen niet zo freestylen met het regelboek in een sport die een sport hoort te zijn. Voor de start van het nieuwe seizoen moet er duidelijkheid zijn over de regels zodat elke coureur, elk team en elke fan weet wat is toegestaan en wat niet. Uiteindelijk zorgen wij voor entertainment, maar geen enkele beslissing mag de regels breken omwille van de show”, besluit de Oostenrijker.