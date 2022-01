Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht niet dat er dit jaar één team dominant zal zijn. Hij voorspelt dat, mocht er toch een team een maas in de wet hebben gevonden, de andere teams snel ideeën zullen kopiëren waardoor de gaten weer gedicht worden.

Mercedes was de afgelopen jaren hét dominante team in de Formule 1. Ze wonnen acht keer op rij de constructeurstitel, al kende het in 2021 een veel spannendere strijd om die titel dan voorheen. Met de nieuwe regels voor 2022 is het nog maar de vraag of Mercedes deze dominante reeks kan voortzetten, of dat het vooraan juist nog spannender wordt. Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht in ieder geval niet dat er sprake zal zijn van een dominant team.

“Ik denk dat het budgetplafond een heleboel zaken op één lijn zal brengen”, zegt Wolff in gesprek met Auto, Motor und Sport. “Als iemand een maas in de wet vindt en ermee vandoor gaat, zal iedereen het kopiëren. De auto’s zullen allemaal erg op elkaar lijken. In het eerste jaar kunnen er nog verschillen zijn. Daarna zal het steeds meer op elkaar lijken. Er zal geen team meer zijn dat een seconde sneller is”, denkt Wolff.

Door de intense titelstrijd hebben Red Bull en Mercedes nog hard gewerkt aan hun bolides van 2021. Met name Red Bull bleef lang ontwikkelen terwijl Mercedes in Silverstone de laatste update van het seizoen had meegenomen. Dat Red Bull wat langer aan die auto heeft gewerkt, hoeft volgens Wolff niet meteen een voordeel voor Mercedes te zijn. “Dat dachten we vorig jaar ook. Toen werden de regels veranderd en was ons tijdsvoordeel weg. De ontwikkelingscurve voor de auto’s van 2022 is op dit moment nog zo steil dat je niet kunt voorspellen wie het beter en slimmer zal doen.”

