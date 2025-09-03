Oud-coureur Jacques Villeneuve meent dat Yuki Tsunoda aan vervanging toe is, helemaal nu Isack Hadjar stunt bij zusterteam Racing Bulls. De jonge rookie behaalde tijdens de afgelopen GP op Zandvoort zijn eerste podiumplaats in de Formule 1. Wat Villeneuve betreft, moet Tsunoda – die tot nu toe teleurstelde naast Max Verstappen – zo snel mogelijk plaatsmaken. De Japanner zou zijn piek al bereikt hebben in de koningsklasse.

Na een fenomenale kwalificatie mocht Isack Hadjar zondag vanaf de tweede startrij vertrekken, naast Red Bull-coureur en regerend wereldkampioen Max Verstappen. In de race wist hij zijn vierde plaats te verdedigen, waarna hij profiteerde van de uitvalbeurt van Lando Norris en opschoof naar de podiumplaatsen. De Frans-Algerijnse coureur maakte zich opnieuw populair bij menig analist, onder wie oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve. Yuki Tsunoda kwam ondertussen niet verder dan de negende plaats, zijn eerste puntenfinish sinds de GP in Imola in mei.

Al voordat Hadjar zich zondag van zijn eerste podium verzekerde, zinspeelde Villeneuve op een rijderswissel bij Red Bull – Yuki Tsunoda zou zijn stoeltje moeten afstaan aan Hadjar. “Ik denk dat ze al weten wie hij (Tsunoda, red.) is, wat hij waard is”, aldus de Canadees tegenover Sky Sports. “Hij rijdt inmiddels al vijf jaar binnen het junior- en het hoofdteam van Red Bull. Ze weten dat hij niet goed genoeg is”, fileerde hij de Japanner.

‘Tsunoda heeft al gepiekt’

“Tsunoda heeft zijn piek bereikt”, lichtte Villeneuve toe. “De enige reden dat hij daar rijdt, is door Honda, en Honda trekt zich binnenkort terug.” De Japanse autofabrikant leverde jarenlang de motoren voor Red Bull en neventeam Racing Bulls, maar heeft voor 2026 een exclusieve deal met Aston Martin getekend. Volgens Villeneuve zijn topteams niet op zoek naar secundaire coureurs, maar naar toekomstige wereldkampioenen. “Wanneer je een team als Red Bull of McLaren bent, wil je twee rijders die kunnen vechten”, legde hij uit. “Dat haalt het beste in het team naar boven.”

“Het probleem is dat er geen vanzelfsprekende oplossing is”, besloot Villeneuve. “Al weten ze dat Tsunoda gewoon niet goed genoeg is. Dus, wat doe je dan? Houd je de coureur waarvan je weet dat hij vooral zijn rondjes zal uitrijden en misschien wat punten scoort, maar zonder dat team en auto zich echt verder ontwikkelen? Of waag je de gok en haal je iemand anders aan boord?” Hadjar gaf eerder al toe dat hij zich nog niet klaar voelt voor de stap naar Red Bull, al zou hij die kans wel met beide handen aangrijpen.

