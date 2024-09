Jacques Villeneuve zet zijn geld in de wereldtitelstrijd op Max Verstappen. Volgens de F1-analist en oud-wereldkampioen toont Verstappen in de manier waarop hij rijdt zijn volwassenheid. Daarentegen heeft McLaren, het team van Verstappens voornaamste uitdager Lando Norris, er een puinhoop van gemaakt.

In de aanloop naar de Grand Prix van Singapore is Jacques Villeneuve uitermate kritisch op de prestaties van McLaren, ondanks het feit dat de Britse renstal afstevent op het constructeurskampioenschap. Dat zou voor het eerst zijn sinds 1998. In het rijderskampioenschap staat Lando Norris nog 59 punten achter op Max Verstappen met nog zeven races en drie sprintraces te gaan. Verstappen heeft sinds de GP van Spanje in juni geen race meer gewonnen. Desondanks is Villeneuve lovend over de drievoudig wereldkampioen van Red Bull.

“Het zal heel spannend worden tussen Max en Lando. Max heeft zijn aanpak veranderd. Hij probeert geen races te winnen, maar gewoon punten te verzamelen. Dat toont volwassenheid,” zegt Villeneuve in het Spaanse Marca.

‘Dat is de schuld van McLaren’

“Het kampioenschap is belangrijker dan het winnen van individuele races. Max weet dat McLaren niet de moeilijke beslissingen neemt die het zou moeten nemen, en dat zal in zijn voordeel werken. Als Lando geen kampioen wordt, is dat de schuld van McLaren, niet de verdienste van hem.”

Villeneuve gaat nog een stapje verder. “McLaren heeft er een zooitje van gemaakt en het is nu te laat”, zo stelt de Canadees onomwonden. “Het begon in Hongarije, ze hebben bij McLaren die race echt hun zwakte getoond door Norris geen voorrang te geven boven Piastri. Hoewel, we weten natuurlijk niet wat er in Oscars contract staat. We weten niet wat Mark Webber, zijn manager, in zijn contract heeft weten te krijgen. Mark Webber is een slimme jongen.”

