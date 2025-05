Oud-kampioen Jacques Villeneuve gelooft dat Lando Norris qua snelheid nog steeds een voorsprong heeft op Piastri, al is de Britse coureur volgens hem te veel in zijn eigen hoofd gaan zitten. Sinds de seizoensopener in Australië heeft Norris geen race meer gewonnen, terwijl Piastri inmiddels vier zeges heeft geboekt en een voorsprong in het kampioenschap heeft opgebouwd. Ondertussen lijkt Norris – met name in de media – steeds meer aan zichzelf te twijfelen.

In aanloop naar de GP van Emilia-Romagna geniet Oscar Piastri een voorsprong van zestien punten op teamgenoot Lando Norris. Nog pijnlijker is dat de Australiër – in aanloop naar het seizoen toch een beetje de nummer twee bij McLaren – nu meer Grands Prix heeft gewonnen in de Formule 1. Villeneuve is van mening dat Norris nog steeds sneller is dan zijn jongere teamgenoot, al heeft Piastri ook stappen gezet ten opzichte van vorig seizoen.

“Ik denk niet dat Oscar Piastri in het hoofd van Lando Norris is gekropen”, aldus Villeneuve in een interview met Vision4Sport, “ik denk dat Norris te veel in zijn eigen hoofd is gaan zitten. Norris was vorig jaar de underdog in het titelgevecht – eigenlijk had hij niet mogen winnen en eigenlijk had hij nooit voor het kampioenschap mogen vechten. Dat was makkelijk, toen lag er nog geen druk op. Dit jaar heeft hij de hele winter gedacht: ‘Oké, dit wordt mijn grote kans. Het is nu of nooit.'”

‘Nieuw soort druk’

“Norris begon het seizoen met een nieuw soort druk op zijn schouders, en daar is hij niet goed mee omgegaan”, concludeerde Villeneuve. “Hij is nog steeds supersnel, maar er zijn ook momenten geweest die hem veel hebben gekost met het oog op de titel. Hij is over het algemeen sneller dan Piastri, maar hij heeft de punten niet gepakt. Norris maakt gewoon te veel kleine foutjes, en in een deelnemersveld waar de marges zo klein zijn, kost je dat niet één positie, maar misschien wel vijf. Dat zijn veel punten.”

LEES OOK: Villeneuve: ‘Hamilton dreigt zijn geloofwaardigheid te verliezen bij Ferrari’

“Daardoor heeft Norris tot nu toe altijd een achterstand gehad”, besloot Villeneuve. “Terwijl je bij Piastri het gevoel krijgt dat hij aan de top hoort. Hij is klaar voor het gevecht. Wat dat betreft denk ik niet dat hij heel veel is veranderd. Ik denk dat alles en iedereen om hem heen gewoon in elkaar stort, terwijl hij gefocust en koel is gebleven. Misschien dat hij een kleine stap heeft gezet, maar die kleine stap wordt per race groter. Als Norris in dezen een stap achteruit doet, maakt dat een heel groot verschil.”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.