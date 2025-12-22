Oscar Piastri lag lange tijd op koers naar zijn eerste wereldtitel, maar werd in de slotfase van 2025 alsnog ingehaald door Lando Norris en Max Verstappen in het coureurskampioenschap. Geruchten over een eventuele overstap van de Australiër naar een ander team deden meteen de ronde, maar volgens Jacques Villeneue moet Piastri oppassen: ‘Je bent in feite maar zo goed als je laatste race’.

Oscar Piastri lag in 2025 een lange tijd aan de leiding in het coureurskampioenschap, totdat Lando Norris na de GP Mexico zijn teamgenoot inhaalde. Uiteindelijk kwam de Australiër dertien WK-punten tekort in Abu Dhabi, en moest hij toezien hoe Norris zijn eerste wereldtitel binnenhaalde. Na de seizoensfinale speculeerde Juan Pablo Montoya al dat Piastri, samen met manager Mark Webber, in gesprek is met andere teams.

Jacques Villeneuve – ook voormalig F1-coureur – waarschuwt de Australiër wel alvast voor de onvoorspelbaarheid van de autosport. “McLaren had dit jaar de beste auto. Dat hebben ze bewezen. Hij staat onder contract”, analyseert de F1-kampioen van 1997 de huidige situatie van Piastri, tegenover een gokplatform. “Het is een wispelturige wereld. Sommige jaren wil elk team je koste wat kost hebben, en twee jaar later ligt de focus alweer op iets of iemand anders. Je bent in feite maar zo goed als je laatste race. Dat is waar teams en mensen naar kijken.”

Vormdip

Piastri ging na de GP Italië door een vormdip. Terwijl Norris in Mexico en Brazilië tweemaal de zege pakte, kwam de Australiër niet verder dan de vijfde plaats. “Oscar had een geweldig imago toen hij bij Alpine zat, voordat hij naar McLaren kwam. Teams vochten met elkaar om hem binnen te halen”, voegt Villeneuve eraan toe. “De tweede helft van het seizoen was in dat opzicht niet zo goed. Dus hij moet dat vertrouwen een beetje weer opbouwen.”

