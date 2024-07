Yuki Tsunoda maakte zaterdag een einde aan de laatste kwalificatieronde voor de GP van Hongarije. De japanner parkeerde zijn VCARB 01 in de slotfase van Q3 in de muur. In de uitzending was te zien hoe de bolide loskwam van de grond en met een behoorlijke snelheid op de vangrail klapte. Volgens Visa Cash App RB gaat Tsunoda’s crash de boeken in: hij kreeg een impact van liefst 68g te verduren.

De 24-jarige Japanner wilde in de laatste minuten van Q3 nog een vliegende ronde noteren. Bij het uitkomen van bocht vijf schoot Tsunoda nét te ver van de baan, wat resulteerde in een flinke crash. “Ik ben oké”, liet hij direct weten over de boordradio. Toch was de impact van de botsing vrij heftig. Volgens Visa RB kreeg Tsunoda meer G-krachten te verduren dan Romain Grosjean tijdens diens beruchte crash in Bahrein.

‘Hoge veiligheidsnormen’

“Tsunoda was bezig met een razendsnelle ronde in de shoot-out voor de eerste tien posities op de grid”, schreef het team in de nasleep van de crash. “Deze kwam plotseling en dramatisch tot een einde, toen hij met één wiel op het natte gras kwam bij de uitgang van bocht 5, waardoor zijn auto compleet werd vernield. Dankzij de ongelooflijk hoge veiligheidsnormen in de sport, kon Yuki ongedeerd weglopen van een impact van 68g.”

Tsunoda kwalificeerde zich uiteindelijk als tiende, vlak achter teamgenoot Daniel Ricciardo. In de race won hij één positie en kwam hij als negende over de streep. Daarmee verzamelde hij opnieuw kostbare WK-punten voor het team.

Een aantal van de zwaarste crashes op basis van G-krachten:

Jules Bianchi, Japanse Grand Prix, 2014 (254g)

David Purley, Britse Grand Prix, 1977 (179g)

Luciano Burti, Belgische Grand Prix, 2001 (111g)

Rubens Barrichello, San Marino Grand Prix, 1994 (95g)

Ralf Schumacher, Amerikaanse Grand Prix, 2004 (78g)

Robert Kubica, Canadese Grand Prix, 2007 (75g)

Allan McNish, Japanse Grand Prix, 2002 (69g)

Romain Grosjean, Bahreinse Grand Prix, 2020 (67Gg)

Max Verstappen, Britse Grand Prix, 2021 (51g)

