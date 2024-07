Het zit Yuki Tsunoda niet mee dit weekend. Na moeizame vrije trainingen verliest de Japanner de controle over zijn VCARB 01 en veroorzaakte daarom de tweede rode vlag in de kwalificatie tijdens de GP van Hongarije. Bekijk hier een video, met commentaar van Viaplay, van het moment.

