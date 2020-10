Vitaly Petrov trekt zich vanwege persoonlijke omstandigheden terug als steward

Vitaly Petrov heeft zich vanwege persoonlijke omstandigheden teruggetrokken als steward. Dat meldt de FIA. Hij wordt vervangen door Bruno Correia.

Er was veel te doen om de aanstelling van de Rus. Hij begreep niet waarom Hamilton zoveel actie voerde voor de Black Lives Matter-beweging. “Wat als een van de coureurs uit de kast komt? Komen ze dan naar buiten met een regenboogvlag en sporen ze dan iedereen aan om ook homoseksueel te worden”, vroeg de Rus zich af.

Lees ook: Pérez ontsnapt aan gridstraf, krijgt reprimande voor ophouden Gasly

Hamilton liet op zijn beurt al weten het raar te vinden dat de oud Renault-coureur aangesteld werd als steward. “Het is voor mij een verrassing dat ze iemand aanstellen die zulke gedachtes heeft, terwijl wij er zo tegen vechten”, zei Hamilton op donderdag.

Volgens Russische media is de vader van Vitaly overleden en dus neemt Bruno Correia, die de safety car bestuurt in de Formule E en de WTCR, zijn plaats over.

Lees ook: Sainz teleurgesteld met P7: ‘Auto werd steeds trager’