Sainz teleurgesteld met P7: ‘Auto werd steeds trager’

Carlos Sainz werd vandaag zevende in de kwalificatie. Normaal gesproken zou de McLaren-coureur daarvoor tekenen, maar de Spanjaard is behoorlijk teleurgesteld. “De auto werd naarmate de kwalificatie vorderde steeds trager.”

Tijdens de vrije trainingen zag het er allemaal nog goed uit voor McLaren, maar in de kwalificatie viel het Britse team ietwat tegen. Dat zag ook Carlos Sainz. “We zijn het hele weekend al snel, maar toen Lando en ik de pitstraat verlieten in Q1 merkten we dat de auto anders was. Het was niet hetzelfde als tijdens de derde vrije training. We zagen gelijk in dat het een moeilijk verhaal ging worden”, vertelt de Spanjaard aan Formula 1.

Lees ook: Albon voorspelt tricky race: ‘Je hebt hier weinig grip en inhalen lijkt lastig’

“De auto is erg gevoelig en werd steeds trager naarmate het harder begon te waaien. Ik reed in Q1 een 1:16.9, Q2 een 1:17.1 en in Q3 ‘slechts’ een 1.17.5 en dat komt puur door de gevoeligheid van de auto”, meent Sainz.

De verwachting is dat het morgen nog harder gaat waaien. “Het kan dus slechter gaan morgen, maar misschien kan de regen ons helpen”, aldus de McLaren-coureur.

Lees ook: Leclerc blij met vierde startplaats: ‘Ik zal proberen om te vechten voor het podium’