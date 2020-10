Leclerc blij met vierde startplaats: ‘Ik zal proberen om te vechten voor het podium’

Charles Leclerc is blij met zijn vierde startplaats voor de Grand Prix van Portugal, vooral omdat hij deze op de mediums zal aanvangen. De Monegask zegt dat de auto goed voelde en hoewel hij het optimistisch noemt om aan het podium te denken, weet hij ook: “Dat is wel hoe we moeten denken.”

Hoewel het voor Sebastian Vettel een kwalificatie was om te vergeten met een vijftiende tijd, was het voor Leclerc opnieuw een van de hoogtepunten van dit seizoen. Hij wist in Q2 door te gaan naar Q3 op de medium band en pakte in Q3 uiteindelijk de vierde tijd, op slechts iets meer dan een tiende van de nummer drie, Max Verstappen, na.

“Dat was goed, ja”, zo vat een blije Leclerc zijn kwalificatie kort samen. “En we starten op de mediums, vooral dat maakt me blij”, aldus de Monegask.

“Voorafgaand aan het weekend zei ik al dat de herinnering die ik aan dit circuit had alleen maar slecht zijn. Ik weet niet waarom, maar ik heb op dit circuit niet echt veel vertrouwen. De auto was goed vandaag. Het was wat tricky in Q3 maar ik kreeg het voor elkaar om een goede ronde te rijden en dat maakte het verschil”, aldus Leclerc.

Of er een kans is om te vechten voor het podium durft Leclerc echter nog niet te zeggen. “Dat is wat optimistisch, maar zo moeten we wel denken. Ik zal proberen om te vechten voor het podium, maar ik denk dat P4 of P5 realistischer is”, concludeert hij.