Vettel teleurgesteld met vijftiende startplaats: ‘Ik ben helemaal niet blij’

Sebastian Vettel is ‘helemaal niet blij’ met de Ferrari na opnieuw een teleurstellende kwalificatie. De Duitser beweert dat hij geen spijt heeft van de mediumband in Q2, al weet hij wel hoe laat het is wat de race betreft: “We zullen weer de hele tijd vastzitten achter het verkeer, zoals de afgelopen races.”

Waar Charles Leclerc wél door wist te gaan op de mediumband in Q2, slaagde Vettel daar niet in. De Duitser deed zijn best maar klaagde op de boordradio dat de banden niet goed werkten. Hij sloot de kwalificatie af op de vijftiende plaats, waarmee hij nog achter George Russell start.

“Achteraf is het altijd makkelijker”, antwoordt Vettel op de vraag of hij liever op de zachte band naar buiten was gegaan voor zijn tweede run. “Ik vond het wel prima om op de mediums te rijden omdat ze goed voelden, maar ik kreeg de banden maar niet aan het werk. Dat was het wel”, aldus Vettel.

Op de vraag of hij blij is met de SF1000 op dit moment is de viervoudig wereldkampioen duidelijk. “Ik ben helemaal niet blij. Ik had moeite om het allemaal voor elkaar te krijgen. Het is lastig om een ritme op te bouwen als het elke keer anders is. Normaliter is het gerelateerd aan de bandentemperatuur, dat maakt het verschil dit weekend. We zien wel wat we morgen kunnen doen”, aldus Vettel.

“We zitten morgen de hele tijd vast achter het verkeer, dus dat is hetzelfde als de afgelopen races”, zo sluit de Duitser niet al te positief af.