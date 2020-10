Leclerc na positieve vrijdag: ‘Nieuwe updates zeker veelbelovend’

Charles Leclerc noemt de nieuwe updates die Ferrari heeft meegenomen naar Portimão ‘zeker veel belovend’. De Monegask wil echter niet te vroeg juichen na twee keer de vierde tijd: “Ik weet niet echt waar we staan.”

Met een vierde tijd in de eerste én tweede vrije training stond Charles Leclerc er goed bij op de vrijdag. Hij is dan ook optimistisch over de nieuwe updates. “Het zag er best goed uit”, zegt Leclerc. “Laten we afwachten, we hebben niet veel runs gedaan met veel brandstof op normale banden. We hebben wel wat van dat soort runs op de prototypebanden gereden.”

“Dat was onze zwakte de vorige race dus het zal een beetje een verrassing worden op zondag om te zien waar we staan. Maar de kwalificatiesnelheid ziet er goed uit”, aldus Leclerc. Op de Nürburgring stond Ferrari er op zaterdag goed bij met de vierde plaats voor Leclerc, maar op de zondag ontbrak het aan snelheid en eindigde hij als zevende.

Vrijdag werd de tweede vrije training tweemaal onderbroken, door de Alpha Tauri van Pierre Gasly die vlam vatte en vanwege een crash tussen Lance Stroll en Max Verstappen. Volgens Leclerc is het daarom lastig te zeggen of die vierde plaats ook is waar Ferrari nu staat. “Het is een lastige vraag. Ik weet niet echt waar we staan maar het ziet er zeker veelbelovend uit. De auto is op dit moment lastig te besturen, maar dat lijkt het geval te zijn voor iedereen.”

“Het is een extreem glad circuit”, zo legt hij uit. “De achterkant van de auto gaat alle kanten op, maar dat maakt het juist beter denk ik. Maar het circuit zelf is verbazingwekkend. Het kostte wat ronden om in het ritme te komen omdat we de apexen niet konden zien, maar als je eenmaal in het ritme zit dan voelt dat wel heel goed”, besluit hij.