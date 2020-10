Geen straf voor Verstappen en Stroll na botsing op Portimão

Max Verstappen en Lance Stroll hebben geen straf gekregen voor hun botsing in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Portugal. De wedstrijdleiding is van mening dat geen van de twee als hoofdschuldige is aan te wijzen, terwijl de Nederlander en Canadees het onderling ook op een misverstand houden.

Dat is de beslissing die de wedstrijdleiding meedeelt naar aanleiding van onderzoek naar het incident en met beide coureurs te hebben gesproken.



“In de ronde voor het incident, was Stroll aan een snel rondje bezig en liet Verstappen hem er langs. Verstappen rekende er daarna op basis van informatie van zijn team en omdat dit de gebruikelijke gang van zaken is op dat Stroll de ronde erna rustiger aan zou doen en hem er op het rechte stuk langs zou laten”, zo beschrijven de stewards de aanloop naar de botsing.

Lees ook: Verstappen: ‘Was verrast dat Stroll instuurde’

“Stroll had echter de instructie van zijn team gekregen om een tweede vliegende ronde te rijden. Stroll rekende er daarbij op dat Verstappen had ingehouden om een gat naar hem te laten vallen, wat doorgaans ook het gebruik is. Hij ging er daarom niet vanuit dat Verstappen zou proberen hem in te halen.”

Beide coureurs en teams hadden het echter bij het verkeerde eind, en zo raakten elkaar dus in bocht één. “De coureurs zijn het erover eens dat het incident een gevolg van miscommunicatie was en dat ze allebei meer hadden kunnen doen het te voorkomen”, schrijven de stewards. “Wij vinden dat geen van de twee de hoofdschuldige is, en ondernemen daarom verder geen actie.” En zo is de kous dus af.

Lees ook: Horner over botsing tussen Verstappen en Stroll: ’50/50′