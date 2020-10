Verstappen: ‘Moeten de situatie in de race aanvoelen, er staat nog genoeg op het spel’

Red Bulls Max Verstappen is redelijk blij met de derde gridplek die hij voor de Grand Prix van Portugal heeft veroverd, en ook met het feit dat Red Bull vrij dicht bij Mercedes in de buurt lijkt te zitten. Voor de race van zondag staat er dus nog genoeg op het spel, stelt hij.

De hoofdprijs op zondag is daarbij natuurlijk de zege. Met de twee Mercedessen voor zich die de race op mediums beginnen en Verstappen op de snellere softs, biedt dat perspectief voor het begin van de race. Verstappen denkt ook dat de start belangrijk wordt, al verwacht hij dat hij het niet per se van de eerste handvol honderd meter moet hebben. “Want bocht één is niet ideaal qua inhalen.”

Later in de openingsronde en -stint liggen mogelijk betere kansen, met Verstappen die denkt dat vooral het managen van de banden een grote rol kan spelen. “We hebben immers niet veel informatie over hoe de banden het hier gaan houden”, verwijst hij naar hoe Portimão onbekend terrein is voor de Formule 1. “Dat wordt dus een kwestie van de situatie aanvoelen in de race en zien wat er gebeurt.”

“Hopelijk kunnen we in de buurt blijven”, vervolgt Verstappen, die dat in de kwalificatie al goed lukte: hij eindigde een kwart seconde achter snelste man Lewis Hamilton en anderhalve tiende achter nummer twee Valtteri Bottas. Hij is dan ook redelijk happy met zijn rondje, vertelt hij. “Al was het niet eenvoudig om de banden goed aan het werk te krijgen.”

