Albon voorspelt tricky race: ‘Je hebt hier weinig grip en inhalen lijkt lastig’

Alexander Albon denkt dat hij een betere kwalificatieronde had kunnen rijden als hij wat beter had begrepen hoe de mediums werken op Portimão, of als hij wat eerder in Q3 op softs was overgestapt. Uiteindelijk eindigde hij als zesde, en verwacht zondag een lastige race.

Dat laatste dan niet alleen omdat de beide Mercedessen, Red Bull-teamgenoot Max Verstappen (die een halve seconde sneller was) en Charles Leclerc en Sergio Pérez voor hem staan, maar vooral vanwege de omstandigheden op het Portugese circuit. “Er is namelijk zo weinig grip. Dat maakt elkaar volgen en inhalen op voorhand niet eenvoudig. Zeker in de laatste sector niet”, verwacht Albon.

“Het opwarmen van de banden is verder ook niet makkelijk”, vervolgt Albon, die in de kwalificatie dus ook met de nodige bandenperikelen kampte. “We hebben van alles met de softs geprobeerd, maar kregen die maar niet helemaal goed. De mediums telkens wel. Dat is een goede band. Als ik hem wat beter door had gehad, had ik er ook een betere ronde op gereden”, doelt hij op het begin van Q3.

Gezien dat niet lukte – en met Verstappen die een beetje in de weg reed tijdens zijn eerste getimede ronde – besloot Albon op softs over te stappen. “Daar was het dus tricky op. Achteraf gezien, hadden we op die band misschien een extra opwarmrondje moeten doen om ze wat meer in het raamwerk te krijgen.”

Wat Albon verder nog aanhaalt met oog op de race, is dat hij niet uitsluit dat we de nodige straffen te zien krijgen. “Tenminste, als de wedstrijdleiding besluit de track limits bij bocht één en vier streng te handhaven.”

