Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië in Monza was Max Verstappen zaterdag opnieuw in topvorm: poleposition en een nieuw ronderecord. Maar het verschil met zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, op P10, was met ruim zeven tienden weer erg groot, constateerde ook oud-wereldkampioen Nico Rosberg.

“Ik begrijp het niet, want Yuki is goed. Hij weet hoe hij een raceauto moet rijden”, stelt de Duitse analist bij Sky F1. “Dit probleem speelt al jaren en toch ligt Yuki opnieuw meer dan zeven tienden achter op Max Verstappen. Dat is onverklaarbaar.”

Rosberg vervolgt: “Ik hoor vanuit het team dat zijn auto niet volledig hetzelfde is als die van Max, maar dat verklaart geen zeven tienden. Misschien een tiende ofzo. Hoe is het mogelijk dat hij wéér zo zo ver van Verstappen zit. Het is bizar dat ze daar geen oplossing voor kunnen vinden. Ik heb het met Yuki te doen, want dit is opnieuw een hele moeilijke dag voor hem.”

