Voormalig Formule 1-teambaas Günther Steiner kondigde onlangs aan dat hij CEO wordt van Tech3, een team in de MotoGP. De excentrieke Steiner benadrukte het groeipotentieel van de sport nu de MotoGP is overgenomen door Liberty Media. De Amerikaanse mediagigant is tevens eigenaar van de Formule 1 en maakte die immens populair én lucratief. Naar verluidt zijn ook Max Verstappen en Lewis Hamilton nu in de race voor een aandeel in een MotoGP-renstal.

Voorafgaand aan de Grote Prijs van Catalonië van de MotoGP maakte Günther Steiner bekend dat hij de nieuwe CEO wordt van het Red Bull KTM Tech3-team. “Ik ben blij dat ik de andere rivalen in deze race heb verslagen”, verklaarde hij tijdens een persconferentie. “Deze raceklasse groeit en de komst van Liberty Media is een zeer belangrijke stap. Ze willen dat dit werkt en ze gaan veel investeren om het te realiseren. Daarbij hebben ze al veel ervaring door de uitbreidingen die ze in de Formule 1 hebben doorgevoerd.”

Verstappen en Hamilton naar MotoGP?

Volgens Autosport zijn Max Verstappen en Lewis Hamilton nu ook geïnteresseerd in de overname van een MotoGP-team. Bij Hamilton bestaat er al langer interesse, gevoed door zijn passie voor motoren en de verwachte bedrijfsgroei in de MotoGP. Het Britse medium sprak Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, over het mogelijke toetreden tot de Formule 1. Het kamp van de Nederlandse Formule 1-coureur heeft voorlopig nog geen concrete plannen.

“Max (Verstappen, red.) is een groot raceliefhebber”, benadrukte Vermeulen. “Zo is hij met zijn Verstappen.com-team erg betrokken in de GT3-klassen. Het is geen geheim dat hij ook geïnteresseerd is in de MotoGP, maar nadenken over het kopen van een team is op dit moment geen realistisch doel. Alles moet perfect op zijn plaats vallen, en de kans dat dat snel gebeurt, is minimaal.”

Uiteraard kan zowel Hamilton als Verstappen niet langer aankloppen bij Tech3. Ook de vijf fabrieksteams, te weten Honda, Yamaha, Ducati, KTM en Aprilia, staan niet te koop. Daardoor blijven er vier onafhankelijke teams over. Vanwege de recente banden met Yamaha ligt een deal met Pramac het meest voor de hand, al meldt Autosport dat Verstappen ook contact heeft gehad met LCR.

