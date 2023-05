Fernando Alonso heeft volgens Damon Hill door zijn gedrag ‘veel vrienden verloren in de Formule 1’ bij de teams waarvoor hij in het verleden heeft gereden. De Britse oud-wereldkampioen daarmee met name op zijn campagnes bij McLaren en Alpine.

Alonso vertrok in 2007 na slechts een jaar met ruzie bij McLaren en beledigde bij terugkeer bij het Britse team in 2015 tijdens de Japanse GP motorleverancier Honda tot op het bot. “Alonso overspeelde zijn hand in 2007 bij McLaren en deed later iets soortgelijks bij Ferrari”, stelt Hill in de podcast F1 Nation. “Hij beledigde Honda omdat hij de motor een GP2-motor noemde en verloor met die uitspraak veel vrienden. Ik denk dat hij nu een openbaring heeft gehad! Hij is teruggekomen en heeft gezegd: ‘Ik snap nu dat ik mensen heb gekwetst. Het heeft mijn carrière geschaad, ik heb maar twee wereldkampioenschappen terwijl ik er vier of vijf had moeten hebben’.”

Hill, als analist van de Britse commerciële zender Sky Sports vaste gast in de paddock, heeft ontdekt dat Alonso (41) zich nu ‘van zijn beste kant laat zien’. “Misschien is hij ook als man wel veranderd, volwassen geworden en daardoor een enorme aanwinst voor de sport.”

Alonso erkent zelf ook dat hij ‘volwassener’ is. “Je ziet dingen dan misschien anders.” De veertiger lijkt sinds zijn overstap naar Aston Martin dit jaar rustiger te zijn geworden, hij stond al vier keer op het podium en werd zelfs ‘betrapt’ als teamspeler door collega Lance Stroll rembalanstips door te geven in Bakoe. “Dat heb ik in het verleden ook wel gedaan”, aldus Alonso, “alleen werden die toen niet altijd uitgezonden. Nu wel. Dat is het verschil.”