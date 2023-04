Lewis Hamilton is verguld met het nieuwe sprintformat, dat dit weekeinde bij de Azerbeidzjaanse Grand Prix wordt geïntroduceerd. “Ik kijk er naar uit. En volgens mij is er geen betere plek dan het circuit in Bakoe om mee te beginnen”, zo gelooft hij.

Met een verkorte kwalificatie in de ochtend, ’s middags gevolgd door een race van maximaal een uur heeft de Grand Prix in Bakoe de primeur van het nieuwe sprintformat. Hoewel niet alle coureurs er even enthousiast over zijn, bang voor eventuele schade die het hoofdnummer een dag later zou kunnen beïnvloeden, behoort zevenvoudig wereldkampioen Hamilton niet tot die categorie.

“Ik vind het heerlijk dat de boel een beetje is opgeschud”, meent de Brit. “Het zal voor iedereen zwaar worden. Maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dus dat maakt niets uit.” Hamilton kan zich ook geen beter circuit voorstellen om het nieuwe sprintformat te introduceren dan dat in de metropool aan de Kaspische Zee. “De baan daarvoor is hier geweldig. Je kunt er namelijk goed inhalen.”

In het verleden waren de races in Azerbeidzjan, op de eerste na, zeer spectaculair. Alle zes voorgaande edities kregen een andere winnaar. Max Verstappen was vorig jaar de laatste in die rij.