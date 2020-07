Voorbeschouwing – GP van Engeland: Mark Webber, van rijleraar tot racewinnaar

In zijn jongere jaren is Mark Webber rij-instructeur op de raceschool van Silverstone, als titelkandidaat in de Formule 1 leert hij zijn rivaal Sebastian Vettel en zijn team Red Bull een lesje. Inclusief de inmiddels gevleugelde sneer: “Niet slecht hè, voor een tweede coureur?”

Als Mark Webber eind 1995, begin 1996 neerstrijkt in Engeland, heeft hij geen cent te makken. De Australiër is van simpele komaf uit down-to-earth stadje Queanbeyan, vlak bij hoofdstad Canberra. Zijn vader heeft een motordealerschap met twee benzinepompen voor de deur, Mark bezorgt als tiener pizza’s en werkt op de plaatselijke kartbaan. Zo sparen ze zijn eerste stappen in de autosport bij elkaar.

Als hij als negentienjarige de grote oversteek maakt, heeft Webber het volgende broodnodige bijbaantje snel gevonden: rij-instructeur op circuits als Brands Hatch, Snetterton én Silverstone.

Webber maakt zo meer kilometers dan alleen tijdens zijn raceweekends in de Britse Formule Ford, waarin hij dat jaar tweede wordt. Wel is met name zijn aanstelling als instructeur aan de rijschool op Silverstone van korte duur. Hij heeft, zoals hij het zelf verwoordt, “niet altijd de juiste overall aan”. Oftewel: hij verwart zijn rol als rijleraar nogal eens met die van coureur. “Ik haalde ook iets te vaak kattenkwaad uit met de lesauto’s”, vertelde hij in zijn Formule 1-tijd op totaal niet schuldbewuste toon.

Op Brands Hatch en Snetterton houdt Webber het langer vol, al blikt hij in zijn autobiografie Aussie Grit smakelijk terug op zijn wilde tijd met collega-coureur en -instructeur Dan Wheldon. En op de ruige ritjes van, naar en op het circuit in een afgeragde Ford Fiesta, hopend dat het feestje niet ophield als de Fiesta de geest zou geven. “Ik weet nog dat ik er maar tien euro brandstof per keer in kon gooien, meer kon er niet vanaf. Met twaalf uur lesgeven verdiende ik nog geen vijftig euro, maar ik had het wel enorm naar mijn zin!”

Vleugelspel

Zo’n veertien jaar later, in 2010, is Webber Formule 1-coureur, racewinnaar en multimiljonair. Van plezier is echter weinig sprake als Red Bull in het raceweekend op Silverstone niet alleen vleugels geeft, maar ook vleugels neemt. “Het team kwam er na de trainingen achter dat er nog maar één nieuwe vleugel was: die op mijn auto. Die van Sebastian was beschadigd, niet meer te gebruiken, en dus gaven ze de mijne aan Sebastian.”

Webber is woedend. Zeker na de kwalificatie, waarin Vettel – behalve Webbers teamgenoot ook een van zijn grootste titelrivalen – nipt sneller is. “Het team zal wel blij zijn met dit resultaat”, druipen zijn woorden van cynisme, die hij kracht bijzet door met zijn glas op tafel te slaan.

Webbers dadendrang levert hem een dag later bij de start de leiding op, maar Vettel geeft niet op. Tot hij na licht contact met Lewis Hamilton gezien is: lekke band. Webber rijdt onbedreigd naar de finish. Als hij over de streep komt, spreekt hij woorden die op slag tot de beroemde oneliners van de Formule 1 behoren: “Niet slecht hè, voor een tweede coureur.” Het gaat een eigen leven leiden, zegt Webber in Aussie Grit. “Ik bedoelde het als typisch Australische zwarte humor, niet om onze vete verder aan te wakkeren.”

Dat gebeurt wel, al zit het vóór Silverstone al niet goed. Dit na een botsing in Turkije, waarvan Webber voor zijn gevoel de schuld krijgt als kopstuk Helmut Marko zich achter Vettel schaart.

Webber ziet Red Bull steeds meer als Vettels team; hij is de tweederangsburger. Dan is hij wel op zijn best: als hij het gevoel heeft dat hem onrecht wordt aangedaan. Zoals op Silverstone, waar Webber ijzersterk presteert. De rijleraar van zijn beginjaren in Engeland komt weer in hem bovendrijven en dit keer leest hij Vettel en Red Bull de les. De nummer twee is voor even nummer een. Toch is het aan het eind van het seizoen Vettel die na een verbeten strijd met de titel aan de haal gaat.

