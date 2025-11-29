Oud-Formule 1-coureur Adrian Sutil is door de Duitse politie opgepakt tijdens een internationale politieactie, zo melden de Duitse media. De 42-jarige voormalig coureur voor onder meer het team van Sauber wordt verdacht van fraude en verduistering. Sutil heeft publiekelijk nog niet gereageerd op de aanklachten.

Adrian Sutil reed tussen 2007 en 2014 in de Formule 1 als coureur voor de teams van Spyker, Force India en Sauber. Heel succesvol was de Duitser niet in de koningsklasse; het ereschavot behaalde hij namelijk nooit. Sutil heeft zelfs het record voor meeste F1-starts zonder een podiumplaats – 128 in totaal – nog in handen. Hoger dan een vierde plaats tijdens de 2009 Grand Prix van Italië kwam hij niet.

Volgens het Duitse Bild Zeitung wordt Sutil verdacht van grootschalige fraude en verduistering. De oud-F1-coureur werd afgelopen donderdag gearresteerd in Sindelfingen, een Duitse stad niet ver van Stuttgart. Volgens de Duitse media ging het om een internationale actie, waarbij tegelijkertijd ook arrestaties in Monaco en Zwitserland werden uitgevoerd. Het onderzoek loopt nog, en Sutil heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de aanklachten.

Incident nachtclub

De arrestatie van Sutil deze week is niet de eerste keer dat de oud-F1-coureur in opspraak komt. in 2011 was hij ook al betrokken bij een incident in een nachtclub in Shanghai. Lotus-investeerder Eric Lux raakte toen gewond. Sutil kreeg een jaar later een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete voor het incident. Lewis Hamilton, een vriend van Sutil destijds, was ook aanwezig in de nachtclub op die bewuste avond, maar was niet betrokken bij het voorval.

