De 21-jarige Théo Pourchaire was deze week met Sauber aanwezig bij de Grand Prix van Italië. De Fransman dient als reservecoureur voor het Zwitserse Formule 1-team. Pourchaire, die in 2023 kampioen werd in de Formule 2, wacht nog altijd op een stoeltje in de koningsklasse. De jonge coureur heeft naar eigen zeggen ‘alleen een kans nodig om zich te bewijzen.’

“Sommige mensen zeggen dat ik het kampioenschap pas in mijn derde jaar heb gewonnen, en dat klinkt misschien niet geweldig,” zei Théo Pourchaire tegen journalisten in Monza. “Maar men moet niet vergeten dat ik de titel op mijn twintigste heb gewonnen – ik ben de jongste racewinnaar in zowel de Formule 2 als de Formule 3.” Pourchaire is er derhalve van overtuigd dat hij zich niet meer hoeft te bewijzen.

“Ik heb alleen een kans nodig, dat is alles,” vervolgde hij. “Ik hoop oprecht dat ik ooit mag laten zien wat ik kan. Deze sport betekent alles voor mij. Ik heb alleen een stoeltje en een stuur nodig.” Théo Pourchaire is niet de eerste Formule 2-kampioen die nog niet is doorgestroomd naar de Formule 1. Zijn voorganger, de Braziliaan Felipe Drugovich, wacht ook nog op zijn debuut. Van de zeven titelhouders in de Formule 2 hebben er vijf hun debuut gemaakt in de koningsklasse. Slechts drie van hen – Charles Leclerc, George Russell en Oscar Piastri – zijn nog altijd succesvol in de sport.

Lijst van Formule 2-kampioenen:

2017, Charles Leclerc

2018, George Russell

2019, Nyck de Vries

2020, Mick Schumacher

2021, Oscar Piastri

2022, Felipe Drugovich

2023, Théo Pourchaire

