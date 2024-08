Williams-teambaas James Vowles was en is in zijn nopjes met Alex Albon en Carlos Sainz als toekomstige coureurs, maar hij is zich bewust van de explosieve situatie die het kan opleveren. “Ik weet het, maar het is aan ons om daar het beste van te maken.”

De Engelsman spreekt in podcast F1 Nation zelfs van een ‘kleine nucleaire situatie’, daarmee doelend op de combinatie van druk en onderlinge strijd. Vowles legt echter uit dat hij zich geen enkele zorgen maakt over de mogelijk explosieve situatie. Integendeel, het is volgens hem juist iets goeds voor de toekomst van Williams. “Ik denk dat we straks (vanaf 2025, red.) een uitstekend rijdersduo hebben, twee coureurs ook waar anderen op de grid bang voor zullen zijn. Dat is wat ik wilde.”

Hij vervolgt: “Ja, de combinatie zorgt ook voor druk, maar dat is allemaal bewust. Het is nu onze taak dat we dit met z’n allen bij Williams omarmen, het in ons voordeel gaan gebruiken.”

