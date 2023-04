James Vowles keurt de opmerkingen richting zijn coureur Logan Sargeant af. Critici stellen dat de Amerikaan een ‘paydriver’ is: hij zou vooral van commerciële waarde door zijn identiteit. Sargeant verdient het volgens zijn huidige teambaas echter om in de Formule 1 te rijden: “Ik kan zijn data zien, hij staat er goed voor. Ik heb mij in hem vergist.”

Logan Sargeant testte in zijn Formule 3-tijd in de simulator van Mercedes. Vowles, destijds hoofdstrateeg bij Mercedes, was toen nog niet 100 procent overtuigd van de verdiensten van de Amerikaan. “Wij hadden al een groep snelle coureurs in huis, zo verwaterde het contact.”

Volwassen

Eind 2021 kreeg hij een plek in het opleidingsprogramma van Williams. “Bij dat team waren ze overtuigd dat hij echt goed is. Zij hebben goed in hem geïnvesteerd, hij is daardoor een completere en een volwassener coureur geworden.” Vowles vervolgt: “Ik was terughoudend, nu zie ik dat ik het fout had en Williams aan de juiste eind heeft getrokken.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. In deze extra dikke Classic Special boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews over 100 jaar Grand Prix-racing. Met onder meer:

De allereerste overwinning van Ayrton Senna

Het Formule 1-avontuur van Jan Lammers

James Hunt: de laatste playboy racer

Reportage: bad boys in de Formule 1

Een exclusief interview met Jacky Ickx

Foto’s: De mooiste liveries door de jaren heen

Reportages: De horrorcrash van Jackie Stewart

De eregalerij: de mooiste foto’s van de grootste kampioen

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."