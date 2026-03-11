Williams-teambaas James Vowles heeft bevestigd dat er meerdere opties op tafel liggen om de problemen met het energiemanagement in de Formule 1 aan te pakken. Tijdens de Grand Prix van Australië werden de problemen goed zichtbaar, omdat coureurs moesten wennen aan de nieuwe manier van racen. Zo moet er onder het nieuwe reglement tijdens races nu intensief gelet worden op de batterij. “Er liggen ongeveer vier of vijf voorstellen op tafel”, onthult Vowles.

Onder de nieuwe Formule 1-regels is de verdeling tussen de batterij en de verbrandingsmotor 50/50. Hierdoor wordt inhalen in veel gevallen een kwestie van wie de meeste energie kan inzetten. Dat leidde niet alleen bij coureurs, maar ook bij fans tot kritiek. Sommigen spreken zelfs van ‘kunstmatig racen.’ James Vowles benadrukt echter dat de Formule 1 beter kan wachten met ingrijpende aanpassingen tot na de Grand Prix van China. “Laten we eerst de race afwerken, inclusief een sprintrace, en daarna actief bekijken hoe we de regels kunnen verbeteren”, stelde de Williams-teambaas in de Australische paddock.

‘Juiste veranderingen’

Hoewel Vowles kritisch is, ziet hij mogelijkheden om de nieuwe reglementen te verbeteren. “Als je langs de baan staat, dan zijn het nog steeds Formule 1-auto’s en racen we nog steeds in de Formule 1. Dat zijn de feiten. We zitten waarschijnlijk nog wat krap in energie en Albert Park is een van de drie slechtste circuits hiervoor. In Shanghai kan het net zo lastig zijn. Op het circuit van Suzuka zal het bijvoorbeeld minder een probleem zijn. Maar ongeacht dat: is dit wat we als sport willen laten zien? Nee. We willen dat het op een iets betere plek komt. Kunnen we het verbeteren? Ja”, aldus de Brit.

Hoe die verbeteringen eruitzien, wilde Vowles niet in detail toelichten. “Er liggen ongeveer vier of vijf verschillende voorstellen op tafel. We gaan eerst de komende race bekijken om te zien wat wel en niet werkt. Ik weet zeker dat we als sport samenkomen en de juiste veranderingen doorvoeren”, concludeerde de Williams-teambaas.

‘Leuk om naar te kijken’

Naast de batterij kan er volgens Vowles ook naar de verbrandingsmotor gekeken worden. “Er zijn dingen die we met de motor kunnen doen. De vraag is alleen hoe ver we daarin willen gaan. Het ergste wat we kunnen doen, is iets veranderen en het vervolgens nog slechter maken. We moeten er dus zeker van zijn dat de sport er echt beter van wordt.”

Vowles erkent ook dat de huidige regels wellicht te complex zijn. “Hebben we het te ingewikkeld gemaakt? Ja, als we eerlijk zijn wel. Maar hebben we nog steeds een Formule 1-product? Dat denk ik wel. We moeten er gewoon voor zorgen dat wat we leveren nog steeds een sport is – en vooral eentje die leuk is om naar te kijken”, benadrukte hij.

