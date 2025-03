James Vowles waakt voor te veel optimisme na de eerste vrije training. Op het Albert Park Street Circuit gaven Carlos Sainz en Alexander Albon een uitstekend vervolg aan de wintertest in Bahrein, maar de Williams-teambaas verwacht niet dat zijn team zondag zomaar meestrijdt met de topteams.

In de eerste vrije training van de Grand Prix van Australië noteerde Carlos Sainz de tweede tijd en Alexander Albon de zesde. Toch loopt James Vowles niet te hard van stapel. De Williams-teambaas ziet McLaren, Ferrari, Red Bull en Mercedes nog steeds als de top vier ‘giganten’ van de sport. “We moeten realistisch zijn. Ik zou graag zeggen dat we daar tussen zullen komen, maar dat is niet de realiteit van waar we nu staan. Ik denk dat je het veld zult zien als het dichtst bij elkaar ooit, en het zou geweldig zijn om af en toe aan dat raam te krabben, irritant te zijn”, zegt hij tijdens de persconferentie.

LEES OOK: Uitslag eerste vrije training GP Australië 2025

Vowles kijkt ook naar de andere teams en waakt voor de concurrentie op het veld. Hij verwacht niet alleen van Williams dat het zich af en toe tussen de top vier teams kan mengen. “Het kost niet veel om een kleine fout te maken en een paar tienden terug te vallen. Maar ik denk dat we een goede basis hebben om op voort te bouwen, iets waar ik als team naartoe heb gewerkt.”

Impact Sainz zichtbaar

Tot die basis behoort Sainz. Met hem heeft Williams eindelijk een coureur naast Albon wiens impact duidelijk zichtbaar is. Vowles is dan ook vol lof over de 30-jarige Spanjaard. “Zijn vermogen om te communiceren over wat er in de auto gebeurt, is fantastisch. Zijn inzicht in wat er om hem heen in het team gebeurt, hoe hij hen vooruit kan helpen, wat excellentie en winnen betekenen, en hoe hij onze situatie kan verbeteren, is zijn kracht.”

Voor Vowles was dit een belangrijke reden om Sainz aan te trekken, vooral gezien de langetermijndoelen van het team. “We wisten dat hij snel was, maar ik ben echt onder de indruk van zijn vermogen om met ons aero-team en onze ingenieurs te communiceren en hen ook mee te nemen op een reis.”

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.