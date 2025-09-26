James Vowles, teambaas bij Williams, heeft een bijzondere band met Alexander Albon. De Brit blikt terug op de weg die Albon heeft afgelegd – van Mercedes-junior tot Red Bull-coureur en uiteindelijk naar Williams – en vertelt hoe belangrijk het is geweest om het vertrouwen in de Thai-Britse coureur weer op te bouwen na zijn tijd bij Red Bull.

“Ik ken Alex al sinds 2016”, vertelt Vowles tegenover de Business of Sports-podcast. “Toen zat hij bij Mercedes, later ging hij naar Red Bull, maar ik kende hem zelfs daarvoor al. Hij, Norris en Russell zijn echt samen opgegroeid. In de paddock hangen ze nog steeds vaak met z’n drieën bij elkaar.” Toch zag Vowles bij Albon iets essentieels ontbreken: vertrouwen in eigen kunnen. “Ik wist toen al dat hij heel snel was, maar hij had weinig geloof in zichzelf. Hij besefte niet hoe goed hij eigenlijk was, denk ik.”

De periode bij Red Bull liet zijn sporen na bij Albon. Hij kwam halverwege 2019 onverwacht in het Red Bull-stoeltje terecht, toen hij het overnam van Pierre Gasly. Doordat hij zo vroeg instapte, had hij weinig tijd om zich aan te passen aan de complexe auto en de hoge druk binnen het topteam. Hij moest direct presteren naast Max Verstappen, wat de verwachtingen alleen maar hoger maakte. Dit maakte zijn periode bij het team van Red Bull erg uitdagend. “Toen ik hem in 2023 bij Williams weer tegenkwam, geloofde hij nog steeds niet echt in zichzelf”, vervolgt Vowles. “Dat hele Red Bull-traject is loodzwaar voor hem geweest. En dat eerste jaar bij Williams had hem ook niet bepaald geholpen om dat vertrouwen terug te vinden.”

Zelfvertrouwen met resultaat

Vowles zag een duidelijke taak voor zichzelf: Albon opnieuw laten voelen hoe goed hij eigenlijk is. “Mijn rol was om een soort schild om hem heen te bouwen. Hem laten weten: ‘Je bént gewoon ontzettend goed.’ Hij hoort bij de top van deze sport. En ik geef hem het podium waarop hij kan groeien.”

Dat die aanpak zijn vruchten afwerpt, is dit seizoen duidelijk te zien. Albon presteert ontzettend sterk en staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap met Williams – een knappe prestatie die niet vanzelfsprekend is. “Hij heeft het talent. Maar ik hoop dat ik heb bijgedragen aan zijn groei als persoon. Dat hij nu wél dat zelfvertrouwen heeft om elk weekend alles te geven.” Toch blijft Vowles bescheiden over zijn rol: “Laten we duidelijk zijn: hij doet het harde werk. Wat ik doe, zijn gewoon wat lichte duwtjes van de zijkant. Zorgen dat hij goed in zijn vel zit, meer niet.”

