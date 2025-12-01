Carlos Sainz reed zondag een sterke race in Qatar en bezorgde Williams zijn tweede podium van het seizoen, na eerder al op het podium te staan in Azerbeidzjan. Teambaas James Vowles was na afloop enorm trots op zowel het team als Sainz vanwege het fantastische resultaat.

Sainz pakte in Qatar een derde plaats en bezorgde Williams een podium. Teambaas James Vowles was duidelijk in zijn nopjes en benadrukte ook de enorme vooruitgang van het team ten opzichte van vorig jaar: “Vorig jaar was de auto hier erg slecht, we strandden al in Q1. Maar het engineeringteam, het bandenteam en de aerodynamica-afdeling hebben alles omgedraaid en elke milliseconde uit de auto gehaald. Dit podium is geen geluk, het is het resultaat van keihard werken. Het is een verdiend podium.”

LEES OOK: Stella legt zich neer bij strategische sof: ‘Verkeerde keuze gemaakt’

Toch verliep niet alles helemaal vlekkeloos. Vowles was bezorgd dat Sainz te vroeg had gepusht: “We moesten hem een beetje afremmen, want ik was bang dat hij te hard van start zou gaan. Maar Carlos weet precies hoe hij op het hoogste niveau presteert en hij had de volledige controle over de race. We hadden een klein probleempje met de rechtervoorband: we verloren 4 à 5 graden bandentemperatuur en wat downforce in de rechtse bochten. Carlos merkte dat via de radio, maar het deerde hem niet. Het werd aan het einde even spannend, maar P3 is P3.”

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.