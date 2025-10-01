De Formule 1 telt inmiddels 24 races per seizoen, en de discussie over de belasting voor teams, personeel en fans blijft oplaaien. Williams-teambaas James Vowles heeft echter een duidelijke oplossing: schrap de vrijdag en maak van elk weekend een tweedaags evenement. ‘We kunnen dan zelfs méér races doen, zonder extra belasting’, stelt de Brit.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Bakoe sprak Vowles zich uit over het groeiende aantal races en de structuur van het huidige F1-weekend. “Er was iets interessants dat de Formule 1 onlangs naar buiten bracht”, vertelde de Williams-teambaas. “De vraag was of we races korter zouden moeten maken of juist meer sprintraces moeten introduceren. Ik zou zeggen: nee.” Voor Vowles zit de oplossing niet in het inkorten van races of het toevoegen van meer sprints, maar in het compacter maken van het weekend. “Ik zou kiezen voor tweedaagse weekenden, alleen zaterdag en zondag”, stelt hij. “En hier is waarom: we kunnen dan meer doen in die tijd.”

Minder dagen, meer races

Hoewel Vowles benadrukt dat 24 races zo’n beetje het maximale is, ziet hij ruimte voor méér evenementen – mits de vrijdag geschrapt wordt. “Ik weet dat ik net zei dat 24 het maximum is, maar als je de vrijdag laat vallen, dan is dat één dag per weekend die wegvalt”, legt hij uit. “Doe dat 24 keer, dan kom je op 24 dagen per jaar. Dan zou je er nog twee raceweekenden bij kunnen doen.” Met andere woorden: een seizoen met 26 races is volgens Vowles haalbaar, zolang het huidige weekendformat wordt aangepast.

Niet alleen het schema wordt efficiënter, ook de sport zelf wordt zo volgens de Williams-teambaas spannender. Minder trainingstijd betekent namelijk meer verrassingen, stelt Vowles. “Ik denk dat het product beter wordt, want momenteel doen we veel aan vrije training. Als engineer is dat geweldig – diep van binnen houd ik van experimenteren”, aldus Vowles. “Maar als je ons dwingt en zegt: je hebt één uur voordat de kwalificatie begint – dan is dat een heel ander verhaal. Ik denk dat je daardoor meer variatie en onvoorspelbaarheid zal krijgen.”

