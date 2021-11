Charles Leclerc was een van de – negatieve – verrassingen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar. De Monegask worstelde al sinds Q1 en kwam snelheid tekort om tot Q3 door te dringen. Een verklaring voor de dertiende plek heeft Leclerc dan ook niet: “Ik was geschokt.”

In Q1 beklaagde Leclerc zich over de hoeveelheid verkeer en zijn snelste rondetijd werd geschrapt na het overschrijden van de track limits. In de laatste, cruciale run verbeterde hij wel en ging hij door naar Q2, maar een perfecte ronde was het niet. In Q2 worstelde hij opnieuw en moest hij op de zachte band aan de slag, maar zelfs toen kwam hij flink wat tijd tekort. De dertiende tijd levert veel vraagtekens op.

“Ik weet eerlijk gezegd niet wat er gebeurde”, geeft Leclerc toe. “Normaliter weet ik wel ongeveer waarom het zo is, maar vandaag heb ik geen antwoord. In de eerste run zat ik op een volle seconde van de concurrentie en zelfs op Carlos (Sainz, red.) op dezelfde band. Ik heb nul verklaringen.”

“In de eerste sector kwam ik al vijf of zes seconden tekort, dus daar moet ik naar kijken”, vervolgt hij. “Het voelde niet alsof mijn banden de juiste temperatuur hadden, maar dit was schokkend… Ik was echt geschokt toen ze de rondetijden van de rest vertelden”, aldus Leclerc..

De ogen zijn nu dus gericht op de race, waar hij nog wel een kans ziet. Toch overheerst vooral de teleurstelling, zo kort na de kwalificatie. “De racepace was goed, maar vandaag was een heel slechte verrassing. Het is moeilijk te verwerken. We moeten begrijpen wat er gebeurd is”, besluit de teleurgestelde Leclerc.