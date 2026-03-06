De kop is eraf: met Charles Leclerc bovenaan de tijdenlijst van de eerste vrije training is vrijdag het Formule 1-seizoen 2026 officieel begonnen. Hoewel de inleidende beschietingen nog weinig zeggen over de krachtsverhoudingen vielen toch enkele zaken op, zoals een goede sessie voor Max Verstappen (derde).

Het is halverwege de dag in Australië en halverwege de nacht in Nederland als Nico Hülkenberg als eerste zijn F1-bolide de baan opstuurt in Albert Park, Melbourne. Waar zijn team Audi als nieuw merk een prima eerste sessie kent, is dat voor oudgediende Aston Martin heel anders. De door vibratieproblemen geplaagde renstal stuurt Lance Stroll eventjes naar buiten, maar die komt vervolgens snel binnen. Fernando Alonso laat zelfs de hele sessie aan zich voorbijgaan.

Problemen zijn er aanvankelijk ook voor rookie Arvid Lindblad, maar hij kan later alsnog de baan op. Dat geldt ook voor lokale favoriet Oscar Piastri. Opvallend is dat McLaren de nodige moeite heeft om aan te haken in de openingssessie van het jaar.

Max Verstappen

Beter vergaat het Max Verstappen, een kleine ‘lock up’ daargelaten. De viervoudig wereldkampioen zit er vanaf de eerste meters goed bij, net als overigens teamgenoot Isack Hadjar. Red Bull Racing heeft dus de zaken op het oog prima voor elkaar. Dat geldt ook voor Ferrari, terwijl Mercedes daarna volgt. Het is echter niet ondenkbaar dat het team van Toto Wolff de kaarten nog flink tegen de borst houdt op de vrijdag.

Verstappen is op een gegeven moment de rapste van het veld, maar Lewis Hamilton verbetert diens tijd in het laatste deel van de training. Daarin valt Alex Albon stil; de Williams houdt ermee op door een elektrisch probleem en dat zorgt een virtual safety car. Sergio Pérez heeft in de MAC26 (Mario Andretti Cadillac) ook een momentje, maar hij kan door. Cadillac is niet snel, maar dat was ook niet verwacht. Het is voor het hagelnieuwe team vooral zaak om zoveel mogelijk data te verzamelen in de openingsrace(s).

In de slotminuten valt Lindblad nog op met een vijfde tijd, Piastri met een snelle eerste sector en Leclerc door het noteren van de allersnelste tijd: de Monegask is maar liefst een halve seconde sneller dan de rest. De vraag is echter – zowel vooraan als achteraan de grid – of menig team al tot het gaatje is gegaan in de eerste vrije training van het jaar. De eerste meters zijn hoe dan ook verreden, de kop is eraf.

