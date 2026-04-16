Doriane Pin krijgt mogelijk haar eerste F1-test met Mercedes. De Française is al geruime tijd verbonden aan de Duitse renstal. Krijgen we binnen nu en vijf jaar een vrouw op de F1-grid? Stéphane Kox, part-time coureur en voorheen pitreporter bij Viaplay, ziet het niet gebeuren. "Een vrouwenklasse is niet inclusief", stelt ze vast in de rubriek VrouwenVisie in FORMULE 1 Magazine.

In iedere editie van FORMULE 1 Magazine reageren Stéphane Kox, Paulien Zwart en Chatilla van Grinsven op een stelling over de Formule 1. Lees hieronder de bijdrage van Kox.

Stelling: ‘Binnen vijf jaar staat er in de Formule 1 een vrouw op de grid!’

Stéphane Kox: “Binnen vijf jaar zie ik het niet gebeuren. Er is wel een duidelijke ontwikkeling gaande, vrouwen in de autosport worden echt gepusht. Kijk maar naar het initiatief Iron dames, waarbij talentvolle vrouwen echt gefund worden om het hele jaar te racen. En dan gaat het hard met die ontwikkeling. Iemand als Doriane Pin heeft echt potentie en is al opgepikt door Mercedes F1. Als ik het iemand een keer zie doen, is zij het misschien. Ze heeft wel hele package.”

“Maar onderaan de streep telt ook de macht van de grote getallen. Vrouwen zijn numeriek nog altijd enorm in de minderheid. Ze worden weliswaar enorm gepusht, ook met bijvoorbeeld F1 Academy, maar ik worstel daar wel mee. Want hoe inclusief is een vrouwenklasse? Totaal niet, vind ik.”

‘Braafste jongetje van de klas’

“Autosport is een van de weinige sporten, waar tot op een heel hoog level mannen en vrouwen gemixt kunnen strijden. En hoe jammer is het dan dat er een vrouwenklasse wordt opgericht om meiden te pushen? Dat is maatschappelijk gedreven. In F1 Academy rijden 16 meiden in het rond, van wie er 14 niet snel genoeg zijn. Had dan gewoon het hele budget gegeven aan die twee snelle vrouwen die misschien wel een kans hebben de F1 te halen in plaats van het braafste jongetje van de klas te spelen en een vrouwenklasse in het leven te roepen.”

“Ik hoop dat ik een meid als Doriane op een dag in de F1 zie opduiken, maar ik vrees dat het nog heel lang zal blijven bij test-, reserve- en ambassadeursrollen en die zijn gewoon voor de bühne. Overigens een vrouw in de F1 is fysiek ook nog wel een dingetje. Maar met de nieuwe generatie auto’s hoeft dat niet onoverkomelijk te zijn.”

