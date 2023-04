Max Verstappen heeft bij de eerste en enige trainingssessie van de Azerbeidzjaanse GP de toon gezet. Na een incidentrijke uurtje bleef hij Charles Leclerc en teamgenoot Sergio Pérez voor. Nyck de Vries verraste met een keurige zesde tijd, die perspectief biedt.

Een uurtje: twee minder dan gebruikelijk bij een standaard raceweekend. Meer tijd hebben de teams in Azerbeidzjan niet om voldoende data te verzamelen voor de afstelling van de auto en de coureurs niet om aan het verraderlijke hogesnelheidscircuit te wennen. Door de introductie van het nieuwe format voor sprintraces, zoals in Bakoe, staat er op vrijdag meteen veel op het spel. Dat blijkt ook als de training om half twee lokale tijd van start gaat: file bij het einde van de pitstraat.

De teams en coureurs kunnen en willen geen tijd verliezen op de nog ‘vuile’ rubberloze baan. Elke seconde en ronde telt in de enige trainingssessie, die later in de middag direct wordt gevolgd door de kwalificatie voor het hoofdnummer op zondagmiddag. Wat dat betreft opent Mercedes niet het meest voortvarend. Zowel Lewis Hamilton als George Russell klaagt over de remmen.

Yuki Tsunoda heeft heel andere, veel grotere problemen. De Japanner heeft in bocht 3 de muur geraakt en daarbij een lekke band opgelopen, waardoor hij direct kan doorrijden naar de garage. Carlos Sainz heeft vlak daarvoor een soortgelijk ritje na een ‘kusje’ met de betonnen muur ternauwernood kunnen voorkomen.

In het openingskwartier doet het Baku City Circuit zijn reputatie van baan waar altijd wel iets gebeurt, eer aan. Pierre Gasly’s Alpine vat in het oude gedeelte van de stad vlam. De brand wordt snel geblust, maar of zijn auto tijdig voor de kwalificatie hersteld kan worden is de vraag. In Gasly’s kielzog keert ook Kevin Magnussen terug naar de pits. De Deen heeft zijn Haas door een technisch probleem langs de baan geparkeerd en uitgeschakeld.

De rode vlag zorgt uiteindelijk voor een oponthoud van dertien kostbare minuten. Direct nadat het sein weer op groen is gezet volgt voor Alpine de tweede klap. Ook Esteban Ocon valt uit. Een maand na de pijnlijke crash van de Fransman met teamgenoot Gasly in Melbourne, zit het opnieuw in grote problemen. Ocon is al de derde uitvaller in deze sessie, waarin Max Verstappen halverwege de snelste tijd heeft geklokt voor collega Sergio Pérez en Charles Leclerc. De Monegask heeft die neergezet op de hardste band, de Red Bulls op de mediums.

Als de kwalificatiesimulatieronden op het programma staan, tonen de teams hun ware spierballen. Verstappen is ook daarin de snelste, maar heeft Leclerc op zijn staart. De Monegask is slechts 37/1000e langzamer dan de wereldkampioen. Heeft Ferrari het lek dan eindelijk boven? Carlos Sainz noteert de vierde tijd, De Vries de zesde.

Formula1.com