Valtteri Bottas heeft in de eerste vrije training voor de Mexicaanse Grand Prix de snelste tijd genoteerd. Hij was met een tijd van 1:18.341 slechts zeven honderdsten sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton, die op zijn beurt niet veel sneller was dan Max Verstappen.

Al bij het zwaaien van de groene vlag werd duidelijk dat het geen gemakkelijke sessie zou worden voor de coureurs. Het 4,3 kilometer lange Autódromo Hermanos Rodríguez lag er na een jaar afwezigheid stoffig bij en de coureurs creëerden zo hun eigen lokale mistbanken en met name op de rechte stukken was dat goed zichtbaar.

Charles Leclerc was de eerste coureur die een kortstondige gele vlag veroorzaakte. De Monegask verloor tien minuten na de start van de training de controle over de Ferrari in bocht 16, na het uitkomen van het stadiongedeelte. De achtervleugel was gehavend na een tik tegen de muur en dus kwam hij direct naar binnen.

Opvallend genoeg kwam niet veel later ook Sergio Pérez naar binnen. Hij miste de helft van zijn achtervleugel nadat ook hij de bandenstapel in bocht 16 licht toucheerde na een spin. Bij Pérez werd bovendien de vloer verwijderd en zijn sessie leek voorbij, maar na 26 minuten herstelwerkzaamheden kon hij weer zijn lokale fans reden tot juichen geven.

Bocht 16 bleek nogal een uitdaging voor Pérez en Leclerc. Foto: BSR Agency

Lewis Hamilton had het ook nog niet helemaal naar zijn zin. De Brit wilde aanzetten voor een snelle ronde, maar miste de eerste bocht compleet. “Ik kon daar gewoon niet afremmen”, liet hij op de boordradio weten. Hij schoot iets te wijd, maar kwam vervolgens terug op de baan op een manier waar de stewards niet blij mee waren. Zij hebben voor dit weekend namelijk duidelijke regels opgesteld voor de coureurs in het geval dat zij de eerste bocht missen. Zij moeten dan links van het oranje paaltje in bocht 3 terugkeren. Dat deed de Mercedes-coureur niet en de stewards kondigden aan dat zij het incident na de sessie zouden bekijken. Kimi Räikkönen maakte zich er ook al schuldig aan, dus het zou zomaar kunnen dat de twee een vriendelijke reminder krijgen dat het anders moet.

Na een uur van verschillende afstellingen en bandencompounds proberen was het Valtteri Bottas die de tijdenlijst topte. De Fin was met een 1:18.341 echter niet veel sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen, die respectievelijk zeven honderdsten en een tiende moesten toegeven. Met die tijd was Bottas echter nog altijd een seconde langzamer dan de snelste tijd die Hamilton in 2019 reed. Sergio Pérez kwam na een stroeve start uiteindelijk tot de vierde tijd, op een tiende van zijn teamgenoot.

De Honda-krachtbron oogde sterk in de ijle lucht van het circuit dat op ruim twee kilometer boven zeeniveau ligt. AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda waren namelijk lange tijd bovenaan te vinden, al viel de Japanner nog wat terug in de slotfase. Zij waren terug te vinden op de vijfde en elfde plek. Ook Ferrari (P6 en P8) en Alpine (P7 en P9) kenden een goed begin van hun weekend in Mexico. Opvallend genoeg eindigden de McLarens slechts als veertiende en vijftiende.