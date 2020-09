VT1: Bottas meteen snel in Sotsji, Hamilton klokt slechts 19e tijd

Zoals wel vaker dit seizoen heeft Valtteri Bottas de eerste vrijdagtraining als snelste afgesloten. De Fin bleef op het Sochi Autodrom Daniel Ricciardo en Max Verstappen voor tijdens een sessie waarin er harde schuivers waren voor Carlos Sainz en Nicholas Latifi. Ook opvallend: Lewis Hamilton klokte de 19e tijd.

De eerste helft van de sessie was er één zoals velen. De baan is nog groen en bijster hard wordt er nog niet gereden. Iedereen in de paddock en op de tribunes schrikt wakker als Carlos Sainz er in bocht 7 van afspint en zijn auto met de kont in de bandenstapels parkeert. Het incidentje is een dure voor de Spanjaard, hij moet tot de tweede sessie wachten voordat hij zijn trainingsprogramma kan hervatten.

Ook Daniil Kvyat en Romain Grosjean hadden momentjes maar kwamen daar zonder schade mee weg. Nicholas Latifi was minder gelukkig, ook hij schoot er in bocht 7 van af en zag zijn Williams met flinke schade weggetakeld worden. Andere incidenten waren er niet te melden op wat gebruikelijk gekibbel over in de weg rijden na.

Verstappen vanaf het begin actief

Verstappen sloot de sessie af als derde. De Nederlander staat normaal gesproken het eerste half uur van de sessie nog in de garage te keuvelen met zijn engineer en Helmut Marko maar dat was deze keer anders. Verstappen was aan het begin van de sessie als eerste op de baan want er was werk te doen. Honda zegt zijn motorproblemen die hem de races in Monza en Mugello kostten, te hebben verholpen maar dat moest allemaal wel gecheckt worden natuurlijk.

Bottas stond aan het eind van de training dus bovenaan gevolgd door Daniel Ricciardo en Verstappen. Daarachter staan zoals vertrouwd Sergio Perez en Lance Stroll en ook Esteban Ocon kende een prima sessie. Daarmee lijken de Renaults en de Racing Points dit weekend de voornaamste concurrentie voor Verstappen als het gaat om de derde plek achter de Mercedessen.

Opvallend was overigens de klassering van Lewis Hamilton, de Brit wil dit weekend Michael Schumacher evenaren in overwinningen maar deed het deze sessie wel heel rustig aan: een 19e tijd. Hamilton was dus vooral druk met het rijden van longruns.