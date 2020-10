VT1: Bottas snelste in eerste training Portugal

Valtteri Bottas heeft de snelste tijd genoteerd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Portugal in Portimão. Achter de andere Mercedes-coureur Lewis Hamilton eindigt Max Verstappen op de derde plaats.

Het is voor het eerst sinds 1996 dat de Grand Prix van Portugal op de kalender staat, destijds nog in Estoril. Portimão was nooit eerder gastheer van een Grand Prix, wel werd er in 2009 voor het laatst een testsessie verreden. Sebastian Vettel grapte daar gisteren in de persconferentie nog over dat hij blijkbaar niet was uitgenodigd.

Andere coureurs hebben wel enige ervaring op het circuit, onder meer uit de GP2 en Formule 3, maar in een hedendaagse Formule 1-auto is het Autódromo Internacional do Algarve toch andere koek. Ondanks de extra uren in de simulator en het bestuderen van onboardvideos op YouTube, is het voor de coureurs daarom even zoeken naar de juiste referentiepunten, zeker vanwege de grote hoogteverschillen en vele blinden bochten op het circuit.

Carlos Sainz, de snelste man in de beginfase, omschrijft het als ‘Tokyo Drift’ en ook Max Verstappen waant zich in een drifauto. “De afstelling is helemaal verkeerd”, meldt hij over de boordradio. Vervolgens krijgt hij nog wat uitleg van zijn engineer over de track limits, waar dit weekend streng naar gekeken zal worden.

Charles Leclerc staat kortstondig bovenaan de tijdentabel, maar komt ook even met de achterwielen in het grind. Hij is lang niet de enige die een uitstapje maakt. Met nog een uur te gaan, neemt Lewis Hamilton het commando over. Bij Verstappen wordt druk onder de auto gesleuteld, het lijken niet alleen aanpassingen van de afstelling.

In het laatste halfuur van de training is Verstappen weer terug uit de baan, maar komt er witte rook – en mogelijk wat olie – uit zijn auto. Boven het circuit hangen even donkere wolken, maar daar komen slechts enkele druppeltjes uit; wel neemt de wind toe. Het is stuivertje wisselen tussen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor de snelste tijd, maar Bottas gaat er uiteindelijk mee aan de haal. Verstappen is derde voor Leclerc, Albon en Sainz.