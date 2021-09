Max Verstappen heeft de snelste tijd genoteerd in de derde vrije training voor de Grand Prix van Nederland. De thuisfavoriet bleef Lewis Hamilton en Valtteri Bottas meer dan een halve seconde voor.

Robert Kubica – de vervanger bij Alfa Romeo van Kimi Räikkönen, die vanwege een positieve coronatest de rest van het raceweekend moet missen – gaat als eerste de baan op om het vernieuwde circuit van Zandvoort te verkennen. De overige coureurs hebben daar gisteren reeds de tijd voor gehad, al was het wel minder dan gepland door diverse incidenten en rode vlaggen.

Ook Lewis Hamilton is er vroeg bij om wat tijd in te halen die hij gisteren verloor door een motorprobleem. Na een kwartier heeft Fernando Alonso de snelste tijd in handen, vlak voor Charles Leclerc, Lando Norris en Carlos Sainz. Sebastian Vettel glijdt even van de baan en door het grind, maar loopt geen averij op. Dat doet Sainz wel met een crash in de Hugenholtzbocht.

Na een onderbreking van zo’n tien minuten wordt de sessie hervat en komt ook Max Verstappen voor het eerst de baan op. De Nederlander ziet na een positief verlopen vrijdag geen noodzaak voor extra verkenningswerk op zaterdagochtend en houdt vast aan zijn gebruikelijke schema.

Hij opent op mediums direct met de snelste tijd, maar daar duikt Valtteri Bottas op de zachte banden acht duizendsten onder. Bij de tweede aanzet is Verstappen een halve seconde rapper. Alonso verbetert die tijd weer met een paar honderdsten, maar ook die rijdt op de zachtere compound.

Bottas bijt de spits af met de kwalificatiesimulaties aan het eind van de sessie. Hamilton moet een kwart tel toegeven op zijn teamgenoot. Verstappen geeft, nu ook op de zachte banden, een duidelijk signaal af richting de cruciale kwalificatie later op de middag en duikt als eerste (dik) onder de 1:10: 1:09.623.

